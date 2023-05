Esmaspäev toob vihma ja äikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 3–8, rannikul kuni 12 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2–6 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on valdavalt sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 5–10 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Ida-Eestist lääne suunas, pärastlõunal on äikesevõimalus. Puhub valdavalt põhjakaare-, õhtul mandril idakaaretuul 2–7, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 17–22, rannikul ja sajupilvede all 14 kraadi ümber.