Prognoos: tõelist kevadsooja on oodata alles mai lõpu poole

Kõrgrõhkkonna mõjualas püsib Eesti ilm enamasti sajuta kuni 12. maini. Seejärel kandub Läänemere ümbrusse vihmapilvedest ümbritsetud madalrõhulohke vaheldumisi kuivema ja selgema taevaga kõrgrõhuharjadega, mis üksikutel öödel võivad õhul lasta 0 kraadi lähedale jahtuda. Õhutemperatuuri üldine foon on enamasti keskmisele lähedane või kõrgemgi, mil mõnel päeval võivad termomeetrinäidud 20 kraadi ümbrusse tõusta.

Kuu keskmine õhutemperatuur peaks tervikuna kujunema normilähedaseks, kusjuures norm on 9-11,9 kraadi. Sademeid on normist veidi vähem, kusjuures normiks on 32-54 millimeetrit.