Jahe kevad jätkub: reede toob kohati miinuskraadid ja lörtsisaju

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi ja rahet. Kohati on äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul, pärastlõunal pöördub saartelt alates ka läände ja puhub 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, sajuhoogude all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 5-10 kraadi, sajuhoogudega võib langeda temperatuur kuni paar kraadi madalamale.