Teisipäeval tuleb kuni 20 kraadi sooja

Enne keskööd on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja ilm selgineb. Paiguti on udu. Tuul pöördub kagusse ja itta 3-9 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub tuul kagust 3-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Nähtavus on hea. Sooja on 6-9 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on sadu laialdasemalt. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on mandril 15-20, saartel ja rannikul 9-15 kraadi.