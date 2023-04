Lähipäevadel pöörab ilm külmemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on enne teisipäeva keskööd pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd kagu poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja idatuul 4-10 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on saartel ja rannikul 9-15, mandril 15-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtul lõuna poolt alates sadu lakkab. Tuul pöördub kagust edelasse ja tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 11-17, saartel ja rannikul 5-10°C kraadi. Pärastlõunal läheb mõnevõrra jahedamaks.