Pühapäeval tuleb paiguti kuni 19 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1-6, rannikul 3-8 m/s, hommikul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, rannikul tuleb kuni 8 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänekaaretuul 1-5, öö hakul puhanguti 8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta. Kohati võib olla udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 3-6 kraadi.

Pühapäeva ennelõuna on päikesepaisteline. Pärastlõunal lisandub pilvi, aga ilm püsib sajuta. Puhub lõunakaaretuul 3-8, pärastlõunal puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 14-19, tuulele avatud rannikul 7-10 kraadi. Tuleoht on suur.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-7, pärastlõunal puhanguti 10 m/s. Lainekõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 9-13 kraadi.