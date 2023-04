Laupäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öösel on Lääne-Eestis vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel on muutliku suunaga tuul 1-4 m/s. Laine kõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta, kuid nähtavus on halb, kohati esineb udu. Sooja on 3 kuni 5 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilvisem, kuid sajuta ilm. Hommikul on Lääne-Eestis kohati udu. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 13 kuni 18 kraadi, tuulele avatud rannikul 5 kuni 8 kraadi. Tuleoht on väga suur.