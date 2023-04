Uuel nädalal võib kohati lörtsi sadada

Neljapäev jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ja selge ööga. Päev on suuremal osal päikeseline, üle mandri idaosa liigub küll pilvelaamu, aga sadu need ei anna. Puhub võrdlemisi nõrk põhjakaare tuul, Soome lahe ääres pöördub päeval läände ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +3 kraadi, päeval on sooja 10-15, tuulele avatud rannikul veidi üle 5 kraadi.

Reedel ulatub Skandinaaviast kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere ja hoiab Lääne-Eestis taeva enamasti selgena. Ida pool on pilverünki, aga neist sadu ei tule. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 12-17, tuulele avatud rannikul veidi üle 5 kraadi

Laupäeval liigub üle Skandinaavia põhjaosa madalrõhkkond, laieneb servaga üle Soome ja survestab madalrõhkkonda Läänemere äärest pisut lõuna poole taanduma. Üle taeva liigub pilverünki, aga suuremat sadu neist ei tule, idapoolsetes maakondades on päeval vaid nõrkade vihmasabinate võimalus. Öö on rahulik, päev mõõduka läänekaare tuulega. Öösel tuleb sooja kuni 6, päeval 12-17 kraadi, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Pühapäeval jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimaile. Öö on enamasti selge ja mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval areneb pilvelaamu, millest õhtu poole võib kohati ka veidi vihma sabistada. Tuul on nõrk. Õhusooja on 12-18 kraadi, tuulele avatud rannikul on endiselt jahe.

Esmaspäeval hõivab kaheosaline madalrõhuala Skandinaavia ja laieneb üle Läänemere ning toob Eestisse vihma. Puhub tugev lõunakaare tuul. Pilvine öö on soe ja õhutemperatuur jääb 5 soojakraadist kõrgemale, vaid Virumaal on pisut jahedam, päeval on sooja 8-13 kraadi ja kui Lõuna-Eestisse veel sajupilved ei jõua, siis seal tõuseb 15 kraadini.