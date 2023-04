Esmaspäev tuleb valdavalt sajuta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Loode-Eestis on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-6, öö hakul rannikul puhanguti 9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, Lõuna-Eestis ja saarte rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja.