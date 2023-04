Neljapäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Päeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eesti saartel on pilvisem ja ennelõunal sajab vihma ning lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8 kuni 13 kraadi, tuulele avatud rannikul 4 kuni 6 kraadi.