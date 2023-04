Lumi raskendab paiguti teeolusid

Õhu- ja teetemperatuur on miinuspoolel. Lõuna- ja Ida-Eestis kohati sajab lörtsi. Värskelt sadanud lumi ja lörts võivad teedel kohati libedust põhjustada, hoiatas liiklusjuhtimiskeskus.

Ilmaprognoosi järgi on laupäeval pilves selgimistega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund, Lõuna-Eestis lörtsi ja vihma. Pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab – Ida-Eestis, tõsi küll, alles õhtul. Saartel ja mandri loodeservas on taevas selgem ja ilm sajuta. Õhutemperatuur on mitmel pool nulli ümbruses või kerges miinuses. Teetemperatuur tõuseb lõunaks kõikjal plusspoolele.