Laupäev pakub nii väheseid pluss- kui ka miinuskraade

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab, Lõuna-Eestis sajab ka vihma ja kohati on udu. Puhub kirdetuul 3-9, puhanguti 13, rannikul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi. Lumesajus liiklustingimused halvenevad.