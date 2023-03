Reedel tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, hommikul Edela-Eestist alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Paiguti on udu. Põhja-Eestis puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja mandri lõunaosas tugevneb edelatuul 6-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.