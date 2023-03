Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid valdavalt alla 10 kraadi

Reede öösel on pilves ilm. Sajab vihma, hommikul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 13 m/s, öö hakul pöördub saartel ja rannikul järk-järgult edelasse ja tugevneb 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal jõuab saartele ja Liivi lahele tihedam vihmasadu, mis laieneb kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, õhtul tugevneb saartel ja Liivi lahel kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 5-11 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Põhja-Eestis võib kohati sekka tulla ka lörtsi. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning tugevneb 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 21 m/s, hommikul saartelt alates nõrgeneb. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, ennelõunal puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb ja pöördub lõunasse. Sooja on 5-10, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi.