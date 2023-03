Kolmapäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Hommikul jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu ning levib edasi kirde suunas. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, hommikul saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -3 kraadi.