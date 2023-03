Teisipäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund, pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul pärast keskööd loode- ja põhjatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahmikus -1 kuni +4 kraadi.