Lähipäevad toovad veel lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi. Hommikul lääne poolt alates sadu hõreneb. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati vihma. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd levib saartelt alates lume- ja lörtsisadu üle mandri kirdesse ning läheb lääne pool üle vihmaks. Puhub lõunakaaretuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi. Hommikuks läheb veidi soojemaks. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu läheb kõikjal üle vihmaks. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3-9 m/s. Õhtul tugevneb Liivi lahe ümbruses edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.