Esmaspäeval tõuseb õhutemperatuur paiguti 12 kraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, pärast keskööd jõuab saartele uus sajuala. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Vihmasadu levib aeglaselt saartelt üle mandri kagusse. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärastlõunal pöördub saartel läände ja loodesse 3-9 m/s. Sooja on 3-9, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ja sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi. Pärast südaööd sadu Lääne poolt alates lakkab ja pilved hajuvad. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teedel suureneb libeduseoht. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoolikul sajab veel Kagu-Eestis vihma ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.