Kolmapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab pärastlõunal hooti vähest lund ja lörtsi, võib tuisata. On jäiteoht. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.