Teisipäeva öösel on kohati kuni kümme kraadi külma

Öösel on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänetuul 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 17 m/s. Öö hakul on õhutemperatuur Lääne-Eestis vahemikus -1 kuni +2, Ida-Eestis -1 kuni -7 kraadi, kagunurgas kuni -10 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Ilm on peamiselt sajuta ning nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on öö hakul -4 kuni -6 kraadi, hommikuks tõuseb.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal ka lund, saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, õhtu poole langeb. Teedel suureneb libeduse oht!