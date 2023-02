Vabariigi sünnipäev kisub pakaseks: külma võib tulla kuni 22 kraadi

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunakaarde ja tugevneb hommikuks 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 11-17, paiguti 22 kraadi, saartel ja kohati rannikul 5-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul sajab kohati vähest lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -9 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni -3 kraadi.

Reede öösel on pilves ilm. Saartele jõuab lumesadu, mis levib edasi mandrile, kohati tuiskab. Saartel sajab hommikul ka lörtsi ja on jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läände ja loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -9, saartel ja läänerannikul 0 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma ning on jäiteoht. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal loodesse ja läände 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, õhtupoolikul langeb.