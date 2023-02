Tihe lumesadu on üle Eesti muutnud teeolud keeruliseks

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt levib esmaspäeva pärastlõunal lumesadu Lääne-Eesti saartelt mandrile. Sadu on mitmel pool tugev, tuiskab. Õhtul läheb sadu saartel ja läänerannikul üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Kagutuul tugevneb mandril puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 15–20 m/s. Sajualas halveneb nähtavus ning teed muutuvad libedaks.

Kella 20.30 paiku kirjutas keskonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias, et paljudes kohtades sajab juba pikemat aega intensiivselt lund ning paiguti tuiskab. «Teedel on tuisuvaalusid ja nähtavus tihedas sajus halb! Sajuala liigub aeglaselt ida-kagu suunas. Saartel on sadu üle läinud vihmaks, on jäiteoht!» hoiatas Kiitsak.