Nädala lõpus tuleb kohati kuni 12 kraadi külma

Reede öösel pilvisus tiheneb ning lume- ja lörtsisadu levib üle Eesti, ühtlasi tuiskab. Edelatuul tugevneb 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s, hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus 0 kuni -4, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Pärastlõunal kõikjal selgineb. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, puhanguti 18, saartel ja rannikul loode- ja läänetuul 12-17, puhanguti kuni 25 m/s, õhtu poole pikkamööda nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, õhtuks langeb kõikjal alla 0 kraadi. Teedel suureneb libeduse oht.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega ilm, pärast keskööd pilvisus tiheneb. Sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi ja vihma. Kohati on jäidet. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6, saartel -2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. On jäidet! Õhtuks ilm selgineb. Tuul pöördub lõunakaarest põhjakaarde ja puhub 4-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 nng õhtuks ilm külmeneb.