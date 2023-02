Kolmapäeval tuleb kuni kolm kraadi sooja

Öösel on enamasti pilves ilm. Siin-seal sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. On jäiteoht! Paiguti võib udu olla. Puhub edelatuul 3-9, puhanguti 12, Liivi lahe ääres kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, Kagu-Eestis tuleb kuni -7 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.