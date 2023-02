Esmaspäevased õhutemperatuurid jäävad nulli lähedale

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öö hakul ilm pilves ja sajab lund. Pärast südaööd loode poolt sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Paiguti tuiskab. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi. On jäiteoht.