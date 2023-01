Ilm külmeneb ja teedele tekib kiilasjää

Reede päev on kõrgrõhuharja toel muutliku pilvisusega ja valdavalt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s, pärastlõunal järk-järgult vaibub, õhtul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -3..+1°C, õhtupoolikul langeb. Teedel on libedust!