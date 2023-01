Lähipäevil võib sadada lund ja lörtsi

Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini. Neljapäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, kohati ka lund, õhtupoolikul loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul, keskpäeval pöördub saartelt alates loodesse ja põhja 3-8, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist kolme soojakraadini. Suureneb libeduseoht.

Ööl vastu reedet pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, öö hakul saartel puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 3-9 kraadi. Teed muutuvad libedaks. Reede päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub põhjast läänekaarde 2-7 m/s. Külma on 1-4 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega sajuta ilm. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti kuni 15, hommikul looderannikul 17 m/s. Külma on 2-7 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal jõuab Loode-Eestisse lume- ja lörtsisadu, mis laieneb edasi kagu suunas, tuiskab. Õhtul tuleb saartel ka vihma ja on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on 1-6 kraadi.