Laupäeval tuleb kuni 11 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega sajuta ilm ja kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Külma on 3–8, kohati kuni 11 kraadi, saarte rannikul on temperatuur paiguti 0 kraadi lähedal.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 1–5 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 4–7 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul pöördub kirdesse ja tugevneb järk-järgult 4–10, õhtuks Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi.