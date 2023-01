Ilmastikuolude tõttu on elektrita üle 20 000 majapidamise

Juhatuse esimehe Mihkel Härma sõnul on komplekteerimisel ka lisabrigaadid. «Samuti on suurendatud koosseisus tööl meie juhtimiskeskus,» ütles Härm.

Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. «Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes saame öelda, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul. Täpsemad prognoosid saame anda õhtupoole kui olukord on stabiliseerunud ja lumesadu lõppenud,» täpsustas juhatuse esimees.