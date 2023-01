Transpordiamet kehtestas lumeuputuse tõttu erilise hoolderežiimi

Lühikese aja jooksul on maha sadanud enam kui 15 sentimeetrit märga lund, mis on murdnud teedele ka puid ja oksi. Kuigi kogu Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa hooldustehnika on väljas, ei suudeta ameti sõnul kõikjal tagada teede nõutavat seisunditaset. Liiklejatel tuleb olla väga ettevaatlik.