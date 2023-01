Eelolev öö toob paraja portsu lörtsi ja lund, mis võib põhjustada voolukatkestusi

Eeloleval ööl on sadu mitmel pool tugev ja see jätkub ka päeval. Lisanduva lume- ja lörtsihulk on Eesti idapoolses osas 10-15, lääne pool kuni 10 cm. Suursaarteni suurem sadu tõenäoliselt ei küündi. Mandri ida- ja kaguserva riivab ka soe sektor, kus sajab tugevat vihma ning lörtsi.