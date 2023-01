Nädala lõpus on taas pakast oodata

Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saarte rannikul on temperatuur kohati 0 kraadi lähedal. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kirdetuul tugevneb 5-10, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi.