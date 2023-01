Reedel tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund, kohati tuiskab. Mitmel pool esineb udu. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, Liivi lahe ümbruses 8-13, puhanguti kuni 18 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Libeduse oht on suur.