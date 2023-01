Sulailm püsib ka nädalavahetusel

Reede öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund, kohati tuiskab. On jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, öö hakul lõuna ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.