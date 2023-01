Krõbe pakane paugub: nädalavahetusel on oodata kuni 23 miinuskraadi

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul on mitmel pool, pärast keskööd kohati lumehooge, rannikualadel tuiskab. Puhub valdavalt kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti 13, öö hakul kuni 16 m/s. Lääne-Eestis ja põhjarannikul on külma 5-12, mandri sisealadel 13-16, kohati kuni 20 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Peamiselt rannikualadel sajab kohati kerget lund ja on pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul tugevneb saartel kagutuul puhanguti 15 m/s. Lääne-Eestis ja põhjarannikul on külma 5-12, mandri sisealadel 13-16 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti 11, saartel 8-12, puhanguti 16 m/s. Saartel ja läänerannikul on külma 6-12, valdaval mandril 13-18, Ida-Eestis võimalik kuni 23 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti 12, saartel 8-12, puhanguti 16 m/s. Saartel ja läänerannikul on külma 5-10, valdaval mandril 11-15, Ida-Eestis kuni 18 kraadi.