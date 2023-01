Kolmapäeval tuleb kuni seitse kraadi külma

Päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool on lumehooge. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-7 m/s, õhtuks pöördub idakaarde ja puhub 4-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, Lääne-Eesti saartel tuleb paiguti kuni +2 kraadi.