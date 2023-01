FOTOD JA VIDEO ⟩ Eestis sadas ööga maha paks lumevaip

Kesk-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool Eestis elektrikatkestusi.

Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal, kus on hommikuse seisuga elektrita ligi 2600 klienti.

Suur lumekogus puudel muudab oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Suur klientide arv on tingitud sellest, et rikked on tihe-asustusega piirkondades nagu Kuusalu, Rae ja Anija vallad.

«Komplekteerimisel on lisabrigaadid Harjumaal, kes suunduvad juba olemasolevatele appi rikkeid kõrvaldama. Aga kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis, on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida ning loodame klientidele elektriühendused täna õhtuks taastada,» kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.