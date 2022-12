Homme on kuni 4 kraadi külma

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, pärast keskööd ka lund. On jäidet. Hommikul sajuvõimalus väheneb ja taevas läheb selgemaks. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15, ööhakul saartel kuni 18 m/s. Ööhakul on kuni 3 kraadi sooja, hommikuks langeb õhutemperatuur +1 kuni -4 kraadini. Märjad teepinnad jäätuvad.