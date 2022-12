Ilmaprognoos viitab lumeta jõululaupäeva võimalusele

Erinevates Eesti osades on lumega omad lood - kas teda on või ei ole, kuid jõulurõõm on südames sellest hoolimata, kirjutab keskkonnaagentuur. Samas meenutatakse liiklejatele, et teed on libedad, mistõttu vajavad jõulusõidud kogu tähelepanu ja ettevaatlikkust.