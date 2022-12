GALERII ⟩ Soojakraadide saabudes pilk taevasse: teravad jääpurikad ootavad ohvreid

Tallinna tänavatel on märgata nii langeva lume kui ka purikate eest hoiatavaid silte ja piiravaid linte, kuid siiski on arvukalt tänavanurki, mida tähelepanevad jalakäijad väldivad.

Tasub meelde tuletada, et kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee lumest ja jääst puhastamine ning libedusetõrje on kinnistu või ehitise omaniku korraldada. Ohtlikest jääpurikatest Tallinnas saab teada anda munitsipaalpolitsei telefonil 14410, kes võimalusel võtab ühendust kinnistu omanikuga, et ohtlik olukord likvideerida.