Sünoptik: keerulised ilmaolud homme jätkuvad, paiguti on taas ohtralt lumelisa oodata

Üle Eesti liigub kolmapäeval ulatuslik sajuliin ja praegu on kaks võimalust, kuidas see üle maa kulgeb. Üks võimalus on, et liigub üle Liivi lahe ja Pärnumaa kirdesse. Teine võimalus on, et sajuliin läheb üle Saaremaa kirde suunas. Kui päeval tuleb sajuvööndis pigem lörtsi või vihma, siis homme õhtul ja öösel ilma külmenedes sajab lund ning taas võib tulla isegi mitukümmend sentimeetrit lumelisa.