Laupäeval tuleb kuni 16 kraadi külma.

Laupäeva öösel on Loode- ja Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati on sadu intensiivne. Ida pool on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2–7, saartel ja rannikul 4–10, puhanguti 14 m/s. Külma on 6 kuni 12 kraadi, pikemate selgimiste korral kohati kuni 16 kraadi. Saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur vahemikus –5 kuni +1.