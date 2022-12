Ilmateenistus hoiatab ⟩ Homme lisandub kuni 15 cm lund, öösel võib paiguti jäävihma sadada

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles, et ööst saadik on tänavapuhastusfirmadel olnud väljas peaaegu kogu olemasolev tänavakoristustehnika. «Töös on pidevalt ligi 134 tänavakoristusmasinat, sealhulgas sahk-puisturid ja traktorid ning 47 käsitööbrigaadi. Eilse päeva ja tänase öö jooksul on sõiduteedele puistatud kokku 173 tonni kloriide. Lisaks toimub lume äravedu neist kohtadest, kus liiklemistingimused on muutumas kitsaks,» ütles Sulg. «Mööname, et hetkeolukord on linnas ebaühtlane, kuid anname endast parima, et see paraneks. Kuigi puistursahad on olnud töös alates lumesaju algusest, tiheda ja kestva saju tõttu ei jõuta siiski sõiduteid täiesti lumevabaks saada,» lisas ta.