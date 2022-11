Lähipäevadel külmakraadid püsivad

Ööl vastu neljapäeva on enamasti pilves ilm. Kohati sajab kerget lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saarte rannikul on kohati 0 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 3-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja külmakraadini, saarte rannikul on kuni 2 kraadi sooja.