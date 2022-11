Tali taeva ei jää: ööl vastu esmaspäeva tuleb kuni 12 kraadi külma

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öö hakul vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt saartel sajab lund. Pärast keskööd pilvkate tiheneb. Hommikul levib lõunast põhja kerge lumesadu ning kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 19 m/s. Külma on 6-12, saartel 1-6 kraadi. Teed on libedad.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Öö on sajuta, hommikul levib lõunast põhja kerge lumesadu. Nähtavus on hea, kuid hommikul lumesajus piiratud. Lainekõrgus on pool kuni üks meetrit. Külma on 7-9 kraadi.

Esmaspäeva ennelõuna on pilves. Mitmel pool sajab kerget lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal on selgimisi ning sajuvõimalus väheneb. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Külma on 4-7, saartel tuleb 0 kuni -4 kraadi. Teed on jätkuvalt libedad.