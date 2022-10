Teisipäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Keskööl saartelt algav vihmasadu levib kiiresti üle mandri itta. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15, pärast südaööd muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast südaööd pöördub idakaarde ja nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Pärast südaööd tuleb vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 7-9 kraadi.