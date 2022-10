Lähipäevil on paiguti öökülma oodata

Keskkonnaagentuuri teatel on teisipäeva öö hakul enamasti selge ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Varahommikul jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Sooja on 2-7, Lääne-Eesti rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval liigub vihmasadu üle Eesti. Pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb saartel keskpäevaks, mandri lääneosas pärastlõunal ning idapoolsetes maakondades alles õhtul. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ning pöördub saartel ja looderannikul läände. Sooja on 8-13 kraadi.

Kolmapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni +10 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 9-12 kraadi.