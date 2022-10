Laupäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega valdavalt sajuta ilm. Puhub edelatuul, hommiku poole ka lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 6-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul, hommiku poole ka lõunatuul 7-10, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 8-10 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad Lääne-Eestist aegamisi ida poole. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul 9-14, puhanguti kuni 18 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 11-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 7-10, puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb veidi. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Ilm on sajuta, hilisõhtust alates on vihma oodata. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 10-13 kraadi.