Sünoptik hoiatab: järgmisel nädalal on palju tormituult

«Sügis võimutseb! Järgmisel nädalal on palju tormituult,» märkis Kiitsak.

«Nädala alguses on õhuvool põhjakaarest, nädala keskpaigast nädalavahetuseni edelast ja läänest,» teatas sünoptik, lisades, et oodata on seega veetaseme tõusmist.

«Tugev tuul murrab puid, häirib elektrivõrku ja praamiliiklust,» hoiatas Kiitsak.

Oktoobri esimese täisnädala alguses paisuvad tuuleiilid kohati 20 meetrini sekundis ja paljudes kohtades sajab vihma.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab vihma. Puhub idakaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 7-13 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on kohati tugev. Puhub põhjatuul 8-15, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 5-11 kraadi. Teisipäeva päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ja vihmane, pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab ja õhtuks pilved hajuvad. Puhub põhja- ja loodetuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 7-13 kraadi.