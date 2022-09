Kas jahe september sillutab teed külmale talvele?

Postituses märgitakse, et 28. septembri seisuga on Eesti keskmine õhutemperatuur 10,3°C, mis on 1991-2020 keskmisest koguni 1,9°C võrra madalam.

Sünoptik Kairo Kiitsak ei välistanud septembri alguses Facebookis tehtud postituses, et novembris või detsembris võib ilmarindel tulla suurem muutus. «Võttes arvesse, missuguseid vihjeid mudelitest leiab, siis väga keeruline on öelda, mis täpselt saama hakkab, aga kipun olema seda meelt, et 2022-2023 talv tuleb taas talve nägu - on nii lund kui ka külma, ka krõbedamat külma,» arvas Kiitsak.